Destaques 10/02/2021 07:02 Redação I Nativa News Recém nascido de Nova Bandeirantes é transferido para UTI Neonatal Pouco mais de 48h de espera após decisão judicial, recém-nascido de Nova Bandeirantes foi transferido para a capital, onde deve passar por cirurgia permanecendo em UTI neonatal. A transferência aconteceu na noite desta terça-feira (09), o recém-nascido estava internado no Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta, desde o nascimento em 05 de fevereiro. Leia mais: NOVA BANDEIRANTES: Com risco de morte morte e liminar da justiça recém-nascido ainda aguarda por UTI Após atuação da Defensoria Pública de Mato Grosso, durante o plantão do último domingo (7), a Justiça deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, no mesmo dia, que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Bandeirantes (989 km de Cuiabá) disponibilizem uma UTI neonatal e realizem o procedimento cirúrgico para corrigir a malformação anal em E.F.L.B., que nasceu na última sexta-feira (5), à 1h45 da madrugada, e está internado no Hospital Regional de Alta Floresta, que não tem estrutura para realizar o procedimento, desde o nascimento. O juiz plantonista, Wladys Roberto Freire do Amaral, também indicou que o Estado deve fornecer uma vaga em leito de UTI neonatal em hospital público ou particular conveniado ao SUS que disponha de condições técnicas para a cirurgia. O recém-nascido, diagnosticado com atresia anal (ânus imperfurado), deve ser acompanhado pela mãe, Elaine de Fátima Lourenço Borges, 35 anos, dona de casa, ou pelo pai, Aldo Atílio Borges, 43 anos, autônomo, com as despesas de deslocamento e estada em outro município custeadas pelo poder público.

