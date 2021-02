Destaques 10/02/2021 17:38 Prefeitura e Águas Colíder inauguram novo Reservatório de Água Equipamento, com capacidade para armazenar um milhão de litros, beneficiará 26 mil pessoas no município O prefeito de Colíder Hemerson Máximo e a concessionária Águas Colíder inauguraram hoje mais um Reservatório Apoiado (RAP), marcando a conclusão do Centro de Reservação de Água do Município – o CR Torre. Com a nova estrutura, com capacidade para armazenar um milhão de litros, 26 mil pessoas serão beneficiadas. Ao todo, a concessionária investiu aproximadamente 2 milhões de reais, sendo R$ 1,9 milhão apenas para a construção do novo RAP. O restante dos recursos foi aplicado na revitalização do outro reservatório já existente e na reurbanização do Centro de Reservação Torre, o que compreendeu calçamento, sinalização e reforma da via pública no entorno. Também foram instaladas placas fotovoltaicas para fornecer energia a seis postes de iluminação nas proximidades. "A construção desse RAP representa um grande investimento no saneamento do município, após um ano marcado por uma estiagem sem precedentes. Com o início da operação do novo reservatório, Colíder entra em um novo panorama de abastecimento", destaca o prefeito Hemerson Máximo. O novo RAP foi edificado a partir de um método construtivo norte-americano, o que permitiu sua conclusão de forma ágil, tendo ainda como diferencial seu elevado padrão de qualidade. A técnica utiliza uma estrutura de aço parafusado, destacando-se pela inovação e por uma maior praticidade em manutenções e procedimentos de higienização. Os dois RAPs do Centro de Reservação totalizam 2 milhões de litros de água potável. Eles estão interligados e irão operar em sintonia. A medida amplia a segurança operacional no abastecimento da cidade. “Esta obra significa, para as famílias colidenses, um importante ganho para saúde e qualidade de vida. O novo reservatório representa um passo importante na superação desses desafios, conferindo, a partir de investimentos assertivos, mais segurança no fornecimento de água tratada”, explica Nilza Marques Fernandes, diretora geral da Águas Colíder, empresa pertencente ao Grupo Iguá. Entretanto, Nilza ressalta a necessidade de se manter permanentemente o uso consciente da água. “Mesmo com uma maior segurança na oferta de água potável, é importante que as pessoas continuem com as medidas de uso consciente da água, evitando o desperdício mesmo quando não estamos em períodos de estiagem”. O Centro de Reservação Torre está localizado na região Sudoeste da cidade, no Bairro da Torre, atendendo as seguintes localidades: Jardim José Lucina; Bom Jesus; Residencial Carapá; Maria Antônia; Celídio Marques; Nossa Senhora da Guia; Jardim Teles Pires; Jardim Santa Clara; Jardim Estrela; Novo horizonte; Parque dos Ipês; Jardim da Oliveiras; Residencial Cidade Alta; Bairro da Torre; Centro; Jardim Alegre; Jardim Alvorada; Jardim Perim; Jardim América; Jardim Copacabana; e parte do Jardim Ipanema.

