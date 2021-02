Destaques 11/02/2021 07:17 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Dupla é conduzida por tráfico de drogas bairro Boa Esperança Foto: Divulgação A abordagem aconteceu por volta das 16h30 desta quarta-feira (10), durante rondas e abordagens da Força Tática no bairro Boa Esperança, na esquina que é alvo de denúncias de moradores como sendo ponto de comercio e consumo de entorpecentes, a guarnição se deparou com os suspeitos, um dos suspeitos ao perceber a aproximação da polícia se desfez de um invólucro. A dupla foi abordada em busca pessoal e varredura pelo local foi localizado o invólucro dispensado, constatado ser duas porções de substâncias análogas a maconha. Um dos abordados informou que guardou mais porções do mesmo produto em uma área verde no bairro vizinho e também em casa. Nos locais informados a guarnição localizou mais 08 porções do produto entorpecente. Diante o fato foi confeccionado o boletim de ocorrências de tráfico e uso ilícito de drogas e suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

