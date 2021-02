Destaques 11/02/2021 18:38 Reporter MT Recém-nascido de Nova Bandeirantes é operado; médico fala em milagre O cirurgião Oswaldo Mendes, que atendeu o recém-nascido, considera um milagre o bebê ter sobrevivido, com quadro gravíssimo, até a data da cirurgia A luta pela vida travada pelo recém-nascido E.F.L.B, que nasceu com má-formação anal, terminou com um final feliz depois de incertezas, medos e o risco de morte, o que foi considerado um milagre pelo cirurgião. O bebê passou por uma cirurgia de sucesso na quarta-feira (10) no Hospital Infantil e Maternidade Femina, em Cuiabá, onde segue internado em observação, mas passa bem e tem previsão de alta hospitalar já para a próxima semana, quando poderá voltar para casa com a família e ter vida normal. De acordo com cirurgião pediátrico Dr. Oswaldo Mendes, o pequeno paciente é um ‘milagre de Deus’. Conseguiu sobreviver cinco dias até que chegasse à mesa de cirurgia e o ânus fosse reconstruído. O médico ainda questionou o fato de uma cirurgia de tanta urgência, onde o paciente tem risco eminente de morte, precisar de liminar judicial para ser autorizada. Entenda o caso O bebê nasceu com atresia anal (ânus imperfurado) no último dia 5 em Nova Bandeirantes e foi reencaminhado ao Hospital de Alta Floresta, porém, a unidade de saúde não tem estrutura para realizar o procedimento de reconstrução anal da criança. Leia mais: NOVA BANDEIRANTES: Com risco de morte morte e liminar da justiça recém-nascido ainda aguarda por UTI A Defensoria Pública de Mato Grosso, durante o plantão do último domingo (7), pediu liminar à Justiça, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, no mesmo dia, que o Estado e o Município de Nova Bandeirantes (989 km de Cuiabá) disponibilizem uma UTI neonatal e realizem o procedimento cirúrgico para corrigir a malformação. Mas naquele momento não foi encontrada nenhuma vaga disponível em UTIs de todo o Estado, deixando a família ainda mais desesperada, já que o bebê não podia se alimentar e estava sobrevivendo com soro. A Justiça fixou prazo de 12 horas para o cumprimento da decisão, sob pena de multa diária de mil reais. As Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, assim como a Central de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), também foram notificadas para o cumprimento da sentença com a urgência necessária. Apenas nessa quarta-feira (10) o Hospital Fêmina disponibilizou uma vaga e recebeu a criança, que logo foi encaminhada à cirurgia. Leia mais: Recém nascido de Nova Bandeirantes é transferido para UTI Neonatal O nascimento Os pais, Elaine de Fátima Lourenço Borges, 35 anos, dona de casa, e Aldo Atílio Borges, 43 anos, autônomo, deram entrada na unidade de saúde de Nova bandeirantes na última sexta-feira (05), onde a mulher daria à luz. Aldo conta que nenhum problema foi identificado no feto nos ultrassons realizados durante o pré-natal e nada também foi observado pelos médicos após o parto, que inicialmente seria cesárea, mas acabou sendo induzido de forma natural. “Reparamos que os outros nenês faziam cocô e só o nosso não, mas as enfermeiras diziam que era normal. Apenas no sábado (dia 6), por volta das 15h, a pediatria veio fazer a consulta e deu a notícia de que ele tinha nascido sem o ânus”, contou Aldo.

