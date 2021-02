Destaques 11/02/2021 19:27 Só Notícias/David Murba Caminhão carregado com material para calçada “quebra ao meio” em Sinop Só Notícias Um caminhão carregado com paralelepípedos para construção de calçada não suportou o peso da carga e “quebrou ao meio”, há pouco, na rua Ênio Pipino, no bairro São Cristóvão, nas proximidades do viaduto. Trabalhadores realizaram o descarregamento e colocaram o material na calçada. A Guarda Municipal fez a sinalização do trânsito que ficou lento porque ele parou na via. Não há informações de quantos toneladas o caminhão transportava, se pertencia a alguma empresa ou fazia um frete. A carga foi descarregada com apoio de um munck e funcionários.

