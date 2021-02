Destaques 12/02/2021 05:09 Redação I Nativa News Polícia Civil apreende adolescente envolvido em roubo a mercado, outros dois identificados O menor é apontado como sendo um dos autores do roubo a estabelecimento comercial (mercado) ocorrido noite de terça-feira (9) Foto: Reprodução A Polícia Civil, de Alta Floresta fez a apreensão de um adolescente infrator. O adolescente é apontado como sendo um dos autores do roubo a estabelecimento comercial (mercado) ocorrido ns terça-feira (9), ocasião em que três suspeitos chegaram ao estabelecimento, pediram para abrir o armário onde ficam as bebidas destiladas,, anunciaram o assalto, rendendo funcionários, levaram garrafas de bebida destilada e R$ 600,00 em dinheiro e dera, atiro dentro do estabelecimento, A ação foi registrada pelo circuito das câmeras de segurança. Em depoimento ao delegado Vinícius Nazário, o adolescente assumiu ter participado do roubo e indicou quem seriam os outros cúmplices. Segundo o adolescente apenas um deles estaria armado e que os outros dois suspeitos usavam simulacros com o objetivo de intimar as vítimas. Os simulacros foram apreendidos, estavam em uma área de mata no bairro Vila Nova, em uma bolsa juntamente com as roupas utilizadas no roubo. As diligências continuam, uma vez que todos os envolvidos foram identificados.

Voltar + Destaques