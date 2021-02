Destaques 12/02/2021 05:34 Lindomar Leal/Assessoria Câmara doa caminhonete S10 e outros 83 itens para a Prefeitura de Alta Floresta Foto: Assessoria A Câmara Municipal de Alta Floresta doou na manhã de ontem quinta-feira (11) uma caminhonete S10, executiva, ano 2008/2009, para a Prefeitura, com o objetivo de atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que atualmente não conta com veículo para dar apoio às equipes de campo. Além da caminhonete, foram doados para a Prefeitura outros 83 itens que estavam em desuso no Poder Legislativo. Os bens em condição de uso poderão ser utilizados pela Prefeitura conforme critério da própria gestão. O presidente da Câmara Municipal, vereador Tuti, explicou que a Câmara contava com três veículos e como a prefeitura necessita de veículo de apoio para a Secretaria de Infraestrutura foi decido doar a caminhonete para auxiliar os trabalhos daquela pasta. “Até o final do ano nós vamos comprar outra caminhonete e vamos devolver outra que nós temos, vamos ajudar o município. Quero deixar bem claro que esta é uma ação da Câmara, de todos os vereadores, precisamos unir forças para que o município continue crescendo”, ressaltou. Entre os 84 itens doados para a Prefeitura estão arquivos, cadeiras, microcomputadores, aparelhos de ar condicionado, mesas para computador, longarinas e relógio ponto biométrico, por exemplo. “Essa é a primeira remessa de devolução, daqui mais uns dois meses vamos devolver mais alguns itens que não está sendo usado, e a prefeitura necessita de cadeira, mesa, computadores. Então, o que a gente puder ajudar a prefeitura com certeza vamos fazer isso”, afirmou o presidente Tuti. A caminhonete foi adquirida pela Câmara Municipal em junho de 2009 e foi doada para a prefeitura com 94.500 mil quilômetros rodados, revisada e com o tanque cheio. O prefeito Valdemar Gamba considerou a ação da Câmara Municipal importante porque demonstra a união dos poderes. “Essa união entre os poderes faz com que a gente consiga alcançar o nosso objetivo atendendo os anseios da população”, disse o prefeito ao destacar a doação da caminhonete S10. “Hoje os servidores estão indo trabalhar em cima de caminhão e isso não é permitido, nós queremos, de vagar, dar esse suporte e essa caminhonete vai ajudar muito”, acrescentou. A cerimônia aconteceu em frente a Câmara Municipal e contou com a presença do prefeito Valdemar Gamba, da vice-prefeita Roseli Rampazio, do presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, dos vereadores Marcos Roberto Menin (MDB), Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), Adelson da Silva Rezende (PDT), Claudinei de Souza Jesus (MDB), Derci Paulo Trevisan (PSDB), Francisca Ilmarli Teixeira (PT), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), José Vaz Neto (PL) e Bernardo Patrício dos Santos (MDB). Também participaram da cerimônia a segundo tenente Eveline Araújo Soares, como representante do 9º Comando Regional Militar, o Major Evandro Dias de Souza, diretor da Escola Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros, o secretário de fazenda, Paulo Moreira, a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite, o secretário de esportes e lazer, Valdines Antônio Martins Rojas, a secretária de cultura e juventude, Elisa Gomes Machado, o secretário de inovação e desenvolvimento econômico, Eloi Luiz de Almeida, o secretário de agricultura e pecuária, Marcelo Pereira de Souza, o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, a secretária de educação, Lucineia Martins de Matos e o secretário de saúde, Lauriano Antônio Barella, além de servidores públicos, empresários e a imprensa.

