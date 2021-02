Destaques 12/02/2021 05:37 Adilson Rosa Seduc MT Alta Floresta: Escola Estadual antecipa entrega de kits de alimentação para 200 estudantes Foto: Divulgação A Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos Júnior, em Alta Floresta, se antecipou e iniciou ontem quinta-feira (11.02), a entrega do kit de alimentação escolar para seus 200 alunos matriculados. Por conta da pandemia, o diretor Márcio Hrycyk entrou em contato com os pais e agendou a distribuição, respeitando as regras de biossegurança. O diretor explicou que os agendamentos foram feitos para esta quinta-feira e sexta-feira (11 e 12.02). “Até o momento fizemos a entrega de 150 cestas. Vamos entregar para cada estudante matriculado”, destaca o gestor. Todos os profissionais da unidade escolar colaboraram na montagem dos kits. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) estabeleceu que as escolas façam a distribuição dos kits entre os dias 18 e 26 de fevereiro. A iniciativa da direção da Escola Jayme Veríssimo de Campos Júnior foi elogiada pelo secretário de Educação, Alan Porto. “Sabemos que a alimentação escolar é essencial para muitas famílias. Diante da pandemia, que ainda não permite que nossos estudantes retornem às salas de aula, solicitamos prioridade na entrega dos kits para as famílias”, destacou o secretário. Matrícula obrigatória Conforme orientação da Seduc, os pais que ainda não fizeram a rematrícula ou mesmo a matrícula podem ir até a unidade escolar e, assim que o procedimento for efetivado, já levam o kit alimentação. Como resultado desse trabalho, a Escola Jayme Veríssimo de Campos Júnior realizou cinco rematrículas e ganhou 11 novos estudantes. Mutirão Durante a entrega dos kits, a equipe gestora aproveitou para fazer um mutirão de serviços. Além da divulgação da plataforma Google For Education para os pais ou responsáveis, para ativar o login institucional para acesso à plataforma, os pais receberam o material apostilado. “Também mostramos o cronograma do nosso plantão pedagógico para tirar dúvidas dos alunos. Vai funcionar a partir da próxima quarta-feira (17.02)”, acrescenta o diretor. Sem desperdício A Seduc reitera que todos os alunos matriculados na rede pública estadual têm o direito de receber um kit, mas nem todas as famílias têm o interesse de retirar. “Devido a isso, para não ter perda de alimentos, a escola deve fazer ampla divulgação e verificar quem tem o interesse de retirada e com base nisso fazer as aquisições”, esclarece o coordenador de Alimentação Escolar da Seduc, Hesloam Maia. Na Jayme Veríssimo de Campos Júnior apenas um pai não quis retirar o kit alimentação. Cadakit alimentar custa, em média, R$ 100,00. O valor é 30% maior que o kit distribuído em 2020. O kit é formado por: - 2 pacotes de cinco quilos de arroz; - 1 pacote de um quilo de feijão carioca; - 1 litro de óleo de soja; - 1 quilo de sal; - 1 quilo de frango (podendo ser coxa, sobrecoxa ou peito); - 1 quilo de vegetal (podendo ser abobrinha verde, cenoura, chuchu, beterraba, maxixe, quiabo ou abóbora cabotiã – de acordo com a disponibilidade contratada pela escola na chamada pública); - 1 quilo de fruta (laranja, banana nanica ou banana maça, de acordo com a disponibilidade contratada pela escola na chamada pública); - 1 quilo de tubérculo (podendo ser mandioca in natura, mandioca descascada, batata doce, bata inglesa, inhame ou cará, de acordo com a disponibilidade contratada pela escola na chamada pública).

