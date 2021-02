Destaques 12/02/2021 05:47 Hérica Teixeira | Sesp-MT Mato Grosso reduziu em 34% os crimes de roubo seguido de morte Os dados correspondem ao período de janeiro a dezembro do ano passado, em comparação com 2019 © Nativa News Nos 12 meses de 2020, Mato Grosso reduziu em 34% os crimes de roubo seguido de morte (latrocínio). Em todo o ano passado foram 27 registros contra 41 no mesmo período de 2019. O levantamento leva em conta os registros de Boletim de Ocorrências (BO) nos 141 municípios do estado. A análise também identificou reduções nos crimes de roubo (-29%), furto (-27%), roubo de veículos (-28%), furto de veículo (-22%), tráfico e uso de drogas (-5%) e homicídio doloso (-3.9%). Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio da Superintendência do Observatório de Segurança, unidade vinculada a adjunta de Inteligência. Em 2020, foram registrados 9.937 roubos, quando há violência ou ameaça. Já no mesmo período de 2019 somaram 13.978 casos. No caso de furto, no ano passado foram 32.418 registros contra 44.574 em 2019. Os dados gerais de roubo e furto contemplam as ocorrências em residências, comércios e transeuntes. “Estes resultados refletem o bom trabalho dos policiais, investimento, e são reflexos também da organização da sociedade, das operações que nós fizemos e ainda têm resquícios da operação dentro da Penitenciária Central do Estado (PCE). Recentemente, tivemos inauguramos um raio na unidade, onde nós colocamos as principais lideranças das organizações criminosas e a ideia é continuar nessa linha. Além disso, tem as operações integradas, este ano já deflagramos uma em quatro regiões do estado, e outras serão realizadas ao longo do ano”, avalia o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante. Mortes De janeiro a dezembro de 2020, 810 pessoas morreram vítimas de homicídio, enquanto no mesmo período de 2019 foram 843 mortes. O montante aponta para uma redução de quase 4%. Os crimes contra o patrimônio, roubo e furto de veículos, também apresentaram quedas. Nos 12 meses do ano passado, foram roubados 1.322 veículos. Em 2019 foram 1.837 registros. Também em 2020, 1.860 veículos foram furtados, enquanto em 2019 foram 2.371 automóveis. Compõem as forças de segurança a Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária Civil (PJC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Perícia Técnica e Identificação Oficial (Politec), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Sistema Penitenciário e Sistema Socioeducativo.

Voltar + Destaques