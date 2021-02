Para Organizadores do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires apoio da Prefeitura de Carlinda foi fundamental

Parceria com a Prefeitura de Carlinda completa dois anos e tem sido fundamental para o sucesso do evento principalmente no transporte do lixo e do entulho retirados do leito do rio Teles Pires

A parceria dos organizadores do Mutirão de Limpeza do Rio Teles com a Prefeitura de Carlinda tem sido de sucesso e vem dando excelentes resultados, principalmente na preservação ambiental com a limpeza do maior rio da região.

O Mutirão completa 10 anos em 2021 e será encerrado neste domingo (14) com o Dia “D” de recolhimento do lixo que foi retirado do rio durante as três etapas. O evento acontecerá no Porto de Areia, em Alta Floresta, a partir das 8 horas.

Para os organizadores, o apoio da Prefeitura de Carlinda tem sido fundamental para a realização do evento. "O apoio da Prefeitura de Carlinda e da prefeita Carmen tem sido muito importante para a realização do Mutirão de Limpeza", frisaram os organizadores.

Com apoio da Prefeitura de Carlinda, que disponibilizou caminhões basculantes e outros maquinários para o transporte do lixo da região da ponte do Rio Teles Pires até o Porto de Areia, em Alta Floresta, foram recolhidos dois caminhões basculantes de lixo, ou seja, aproximadamente 20 toneladas.

A terceira e última etapa do Mutirão de Limpeza aconteceu nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro. Durante os três dias vários voluntários se mobilizaram para percorrer de barco e com a balsa o trecho entre a ponte do Rio Teles Pires, na divisa dos municípios de Carlinda e Nova Canaã do Norte, até o Porto de Areia, em Alta Floresta.