Destaques 13/02/2021 05:52 Redação I Nativa News Mulher de 33 anos morre vítima da Covid-19 em Alta Floresta Alta Floresta registrou 44 mortes até esta sexta-feira (12). O município tem 293 casos ativos. Tchélo Figueiredo/Secom Uma mulher de 33 anos, sem comorbidades, moradora do bairro Cidade Alta é 44º óbito em decorrência do novo Coronavírus.. Segundo a Secretaria de Saúde, a vítima procurou o posto de saúde Ana Nery no dia 03 de fevereiro, referindo sintomas gripais: febre, sensação febril, tosse, desconforto respiratório, dor no tórax, fadiga, dor de cabeça e dores musculares, os sintomas tiveram início no dia 28 de janeiro. No dia 08 de fevereiro foi hospitalizada e veio a óbito hoje, dia 12 às 04h30. Até o final da tarde desta sexta-feira (12), Alta Florestal registrou 293 casos ativos, 104 suspeitos, 3956 casos acumulados e 3619 casos recuperados. O estado de Mato Grosso tem 231.844 casos confirmados da Covid-19, sendo registrados 5.424 óbitos em decorrência do coronavírus. Foram notificadas 1.359 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 231.844 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 7.776 estão em isolamento domiciliar e 217.649 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 276 internações em UTIs públicas e 279 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 66,67% para UTIs adulto e em 32% para enfermarias adulto.

