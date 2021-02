Destaques 14/02/2021 06:04 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Homem é acusado de efetuar compras via internet usando nome de terceiros Investigadores da Delegacia Municipal de Alta Floresta prenderam, na quinta-feira, 11 de fevereiro, um homem acusado de efetuar compras via internet, usando nome de terceiros. Ainda não há estimativa do prejuízo causado pelo acusado, mas não se descarta que L.V, de 24 anos, tenha usado os dados pessoais de no mínimo cinco pessoas e aplicar golpes.

O caso ainda é investigado, mas numa breve conversa dos investigadores com o acusado foi descoberto que só do mês de dezembro de 2020 para cá ele já teria efetuado cerca de 200 compras via internet, em nome de terceiros. “Ele tinha uma forma de conseguir todos os dados das pessoas, abria conta no nome das vítimas e depois, comprava em nome delas”, comentou um investigador ao salientar que o estelionatário alegou que passou a aplicar golpe após ficar desempregado.

Mas o homem que deverá responder por uso de documentação falsa, parecia estar vivendo somente dos golpes. “Comprava os produtos e depois revendia . Ele publicava suas vendas nas redes sociais, tranquilo”, disse a fonte apontando ventilador, micro-ondas e outros produtos adquiridos pelo golpista.

Com ele foram apreendidas ainda máquinas de passar cartão de crédito e oito carteiras de habilitação, todas com sua foto mas com nome de terceiros.

