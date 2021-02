Destaques 14/02/2021 06:16 Pandemia Avança | Municípios cobram credenciamento de mais 10 leitos de UTI para Alta Floresta Foto: Reprodução O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba (PSDB) reiterou na manhã desta quinta-feira, 11, a gravidade do quadro pandêmico no município, em uma solenidade em que participou na Câmara Municipal. Conforme o gestor, a situação é muito preocupante. Segundo ele, não está havendo vagas para pacientes de covid-10 nos hospitais que fazem o atendimento. Na quarta-feira, o prefeito relatou que três pacientes do município precisaram de UTI, mas não haviam leitos desocupados. De acordo com o chefe do executivo de Alta Floresta, a preocupação é que possa acontecer um agravamento ainda maior da situação, já que o município é um pólo que atende além da população local, moradores de mais 5 municípios. “Temos funcionários da prefeitura, sendo dois da secretaria de Meio ambiente, que estão internados em UTI. A Situação não está fácil. E peço a população para ter noção da gravidade que estamos vivendo e tome os cuidados, para fazermos baixar o índice da pandemia de convid-19 e superarmos até que chegue à vacina para todos”, alerta o prefeito.

Chico, que é presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, composto pelos 6 municípios da região de Alta Floresta, encaminhou um pedido ao governo estadual, para credenciamento de mais 10 leitos de UTI [Unidade de Terapia Intensiva] e houve a sinalização positiva de Mauro Mendes. “Nós, os 6 prefeitos da região, estamos muito preocupados com a pandemia. Estamos organizando os documentos necessários para formalizar o credenciamento de mais estes leitos. Apesar das dificuldades, estamos trabalhando para fazer o atendimento da melhor maneira possível aos pacientes”, acentua.

Em Alta Floresta já registra 43 óbitos por covid-19. O percentual de ocupação dos leitos [14 no hospital regional e 10 UTI na rede privada] estão tendo picos de ocupação de 100%. No último boletim da secretaria de Saúde, haviam duas vagas de leitos no hospital regional e duas vagas de UTI no hospital particular credenciado para atender pacientes de covid. O número de infectados ativos é de 293 e 132 casos suspeitos. Os números são do boletim da noite de sábado, 13.

