Destaques 14/02/2021 07:30 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Motorista fica inconsciente após carreta tombar na MT-010 Foto: Divulgação -Bombeiros MT O acidente aconteceu no início da noite deste sábado (13) na rodovia MT-010, cerca de 16 quilômetros do núcleo urbano de Alta Floresta. O motorista estava inconsciente e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o tombamento aconteceu no momento em que o motorista da carreta FHC 360 cor azul carregada de soja realizava uma curva na rodovia, que não é pavimentada. Pessoas que passavam no local acionaram o socorro e retiraram o motorista do interior da cabine, sendo colocado ao solo nas margens da rodovia. A equipe Bombeiro Militar o encontrou inconsciente, com sinais vitais estáveis. A identidade do motorista não foi informada.

