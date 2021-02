Destaques 14/02/2021 18:21 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Homem é surpreendido e esfaqueado dentro de casa Foto: @Nativa News O caso foi registrado no setor D, região central de Alta Floresta, a vítima de 46 anos informou ter sido surpreendido, sofreu um golpe de faca, a suspeita é uma mulher que fugiu do local logo após o golpe efetuado. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional Albert Sabin, o caso foi registrado e deverá ser investigado. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar, que foi acionado as 00h18 deste domingo (14). No local a vítima foi de encontro com a guarnição e relatou ter sofrido agressão por arma branca, apresentando ferimentos perfuro contuso no ombro esquerdo, recebeu os primeiros atendimentos e foi levado ao Hospital Regional, onde ficou sob cuidados médicos. Para a Polícia Militar a vítima relatou que estava em sua residência quando foi surpreendido pela suspeita que portava uma faca, a mulher desferiu um golpe contra sua pessoa, acertando o ombro esquerdo, fugindo do local em seguida. Rondas foram realizadas, porem a suspeita não foi localizada. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

