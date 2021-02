Destaques 15/02/2021 11:49 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: médicos pedem ajuda da Câmara Municipal por adequação salarial Foto: Lindomar Leal Uma comissão formada por seis médicas e um médico procurou a Câmara Municipal na manhã de quinta-feira (11) em busca de apoio para resolver o problema com a questão salarial e outros direitos reivindicados pela categoria. A reunião aconteceu no gabinete da presidência e contou com a presença do presidente do Poder Legislativo, vereador Tuti (PSDB), do vereador Claudinei de Jesus (MDB) e do vereador Douglas Teixeira (PSC), e do prefeito Valdemar Gamba (PSDB). Os profissionais apresentaram aos vereadores e ao prefeito as demandas da categoria e pediram prioridade para a adequação salarial para a jornada de trabalho de 40 horas semanais e o direito a férias. A revisão do Plano de Cargos Carreira e Salário (PCCS) da categoria também foi pauta da reunião, no entanto, os vereadores pediram ao prefeito urgência na adequação salarial, principalmente. O presidente Tuti indicou os vereadores Claudinei de Jesus e Douglas Teixeira para fazerem parte de uma comissão juntamente com os médicos, para discutir o assunto com o Executivo e definir uma solução para o problema. Tuti orientou ainda os médicos a enviar toda a documentação necessária diretamente ao prefeito para que a reivindicação possa ser analisada e atendida. Já o prefeito Valdemar Gamba disse que vai determinar a realização de um estudo para que o problema possa ser resolvido da melhor maneira possível. “O que tiver ao nosso alcance podem ter certeza que nós faremos para resolver esse problema”, afirmou o prefeito.

Voltar + Destaques