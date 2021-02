Destaques 15/02/2021 11:55 Só Notícias/Luan Cordeiro Aberta licitação para asfaltamento em Alta Floresta com investimento de R$ 4,3 milhões Foto: Reprodução A concorrência pública prevê a contratação de empresa para executar obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas e avenidas do bairro Boa Nova II, em Alta Floresta. A escolha da empreiteira será no dia 18 de março, e o investimento previsto é superior a R$ 4,3 milhões. Consta no edital que serão pavimentadas as ruas São Cristóvão, São Sebastião, São Francisco, São Judas, São Benedito, São Braz T01 e 02, São Luiz, Santa Luiza, São Cosme e Damião, São Geraldo, Santo Antônio, Santa Clara, São Gerônimo, Santa Monica, perimetral Senhora Santana, via Santa Rita, e avenida São Carlos. Ainda conforme o documento, a contratação será através de convênio celebrado entre o executivo municipal e a secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra). Não é detalhado prazo de execução dos trabalhos, nem a vigência do vínculo contratual firmado entre as partes. O projeto básico e cronograma físico-financeiro ainda não foram divulgados pela prefeitura. Os dados foram publicados no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

