Destaques 15/02/2021 12:23 Redação I Nativa News Homem de 47 anos é preso por tráfico em Alta Floresta Um homem de 47 anos acabou detido na tarde de domingo (14) após apresentar nervosismo ao notar a presença da Polícia Militar, eu realizava rondas de rotina pelo bairro Vila Nova. Com o suspeito foi apreendido uma grande quantidade em dinheiro trocado e produto entorpecente. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição seguia em rondas no bairro Vila Nova por volta das 18h30 quando se deparou com o suspeito no quintal de sua residência, que ao perceber a presença da guarnição arremessou uma sacola que envolvia algo aparentando ser uma trouxinha de entorpecente, em seguida o suspeito tentou evadir-se do local tentando pular a cerca do quintal de sua residência. O suspeito foi abordado, em busca pessoal foi encontrado no bolso R$ 993,00 em moeda corrente, no interior do quintal foi localizado o material arremessado pelo suspeito, se tratando substâncias análoga a pasta base de cocaína. O suspeito informou que no interior da residência tinha mais entorpecentes dentro do armário da cozinha, onde foi localizado 02 trouxinhas de maconha, 01 cigarro de maconha juntamente com um rolo de papel filme. Diante dos fatos, suspeito foi conduzido, boletim de tráfico ilícito de drogas registrado e o homem encaminhado até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para providências em que o caso requer.

