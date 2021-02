TCE-MT apresenta PDI à nova gestão da Prefeitura de Alta Floresta

Com a troca de gestão no município de Alta Floresta, servidores da prefeitura procuraram o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), na semana passada, a fim de conhecer melhor os Projetos 1 e 2 do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do órgão de controle externo.

Na reunião, foram apresentados os Projetos 1 – Planejamento Estratégico e 2 – Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã, ressaltando a importância da proximidade da população com a administração municipal.

De acordo com o coordenador do Projeto 1, auditor público externo lotado na Secretaria de Apoio às Unidade Gestoras (Saug), Guilherme Almeida, é fundamental mostrar aos gestores a importância do programa, para que eles fiquem cientes de como o PDI pode ser transformador.

“Essas apresentações são muito importantes para que a gente possa explicar projeto por projeto e não deixar que o público envolvido desanime em relação às metas, ao acompanhamento de todos os planos de ações. O intuito é que a apresentação os convença de que o PDI pode trazer muita melhoria para a gestão municipal”, declarou o auditor.

A gerente do Projeto 2, que é coordenado pela Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI) do TCE-MT, Clenilda Poleto da Silva, também ressaltou a relevância dos novos gestores municipais procurarem o tribunal.

“Para que possamos explicar o que é, como funciona e como nós podemos contribuir e eles também, porque todo trabalho que desenvolvemos é uma troca de experiências tanto entre o TCE e os municípios como entre os próprios municípios adesos e suas diferentes realidades”, pontuou a gerente.

O secretário de Governo, Gestão e Planejamento de Alta Floresta, Robson Quintin, destacou que já no período de transição da gestão foi possível perceber a importância do programa e do alinhamento com o TCE-MT. “A gente entra na gestão com um olhar de entrega, então todo cuidado com planejamento, com a condução em relação a gestão é de todo zelo e percebemos que o PDI é importante para que a gente possa fazer entregas adequadas e possíveis à cidade”.

A apresentação foi realizada na Escola Superior de Contas do TCE-MT e contou ainda com a participação do analista técnico do Projeto 1, Volmir Manhabosco, e dos diretores de Planejamento e de Gestão da Prefeitura de Alta Floresta, Marcos Tiso e Josiane Suely Lopes, respectivamente. O município de Alta Floresta é adeso ao PDI desde 2013.

PDI

O PDI foi instituído em 2012 pelo TCE-MT com o objetivo de contribuir para a melhoria dos serviços públicos. A expectativa do programa é introduzir na administração pública e na sociedade as culturas do planejamento, da transparência, da educação continuada, da eficiência e da inovação, práticas essenciais para o desenvolvimento econômico e social.

O foco do PDI é o desenvolvimento integrado e permanente do TCE-MT e de todas as instituições públicas fiscalizadas, a partir da transferência de conhecimento, tecnologias e boas práticas de gestão.