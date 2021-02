Destaques 16/02/2021 04:57 PSDB reúne lideranças no Nortão e começa se articular para eleições O presidente do PSDB em Mato Grosso, deputado estadual Carlos Avallone (PSDB) percorreu mais de mil quilômetros visitando 9 municípios da região norte para ouvir demandas de prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias. A caravana entre os dias 11, 12, e 13 deste mês, teve como objetivo discutir emendas parlamentares e debater melhorias para apoiar o desenvolvimento das cidades de Acorizal, Rosário Oeste, Nobres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Paranaíta e Alta Floresta. Avallone destaca que a importância dessas visitas é primordial para melhorar a eficiência de seu trabalho como parlamentar, já que diante da grande extensão do estado muitas vezes os serviços públicos não chegam com qualidade a esses municípios. Para ele, o deputado é como uma ponte entre o poder executivo. Podendo assim, levar as demandas dessas cidades ao Governo para buscar soluções. “Ao estar in loco nesses municípios conhecemos de perto as demandas dessa população muitas vezes na saúde, infraestrutura e educação”, explicou. Com isso, Avallone lembra que também pode destinar melhor suas emendas parlamentares. “Após essas visitas levamos as demandas para assessoria técnica na elaboração dos projetos”, concluiu. Dessas 9 cidades, Avallone reuniu sete prefeitos sendo eles; Bena de Acorizal, Leocir de Nobres, Miguel Vaz de Lucas do Rio Verde, Ari Lafim de Sorriso, Osmar de Paranaíta e Chico Gamba de Alta Floresta.

