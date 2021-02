Destaques 16/02/2021 05:03 José Vieira do Nascimento - Jornal MT Norte Alta Floresta: Chico Gamba defende auditoria nos contratos da Prefeitura Prefeito afirma que está contratando empresa para fazer uma auditoria em auditorias e contratos do prefeito anterior Foto: @Nativa News O prefeito Chico Gamba (PSDB), em entrevista à Mato Grosso do Norte, na ultima terça-feira, 9, reafirmou que irá auditar a gestão de seu antecessor e declarou que a prefeitura está negociando preço com três empresas especializadas e contratará a que oferecer as melhores condições, para realizar uma auditoria na prefeitura de Alta Floresta. “A auditoria vai acontecer, sim. Pode ter certeza!”, garante. Chico revela que imagina que tem coisas erradas na prefeitura. Por isso, quer fazer a auditoria para esclarecer os fatos e mostrar transparências para a população. Questionado se detectou algo suspeito deixado pelo ex-gestor, em licitações e com relação aos recursos, o prefeito confirma que sim e disse que é justo por isso que quer fazer auditoria. “Quando procuro fazer uma auditoria, é porque a gente quer mostrar transparência, verificar se as coisas estão legais. Então, quando queremos fazer a auditoria, é porque certamente, imaginamos que tem coisas erradas. E é uma auditoria que irá mostrar isso”, assevera. Chico disse que quer auditar o que estava acontecendo antes de sua posse na prefeitura, até mesmo para ter parâmetros que delimitem as duas administrações, além de mostrar ao coletivo, que trabalha com transparência. Avaliação - Chico Gamba faz uma avalição “muito boa” do primeiro mês de trabalho à frente da prefeitura de Alta Floresta. Segundo ele, apesar da pandemia, as coisas vão indo muito bem. “Nos primeiros 30 dias de trabalho podemos dizer que está indo bem. Tivemos que parar uns dias devido ao fechamento da prefeitura, por causa dos casos de covid. Mas estamos fazendo os atendimentos na saúde, que no momento é a prioridade e na infraestrutura”, pontua. Ele observa que a administração iniciou agora e tem muitas coisas para corrigir, pois herdou uma demanda muito grande. “As máquinas estão precárias e são poucas, não são suficientes para fazer os atendimentos. Temos que atender a cidade e a zona rural”, disse. Com o crescimento do agronegócio, ele disse que a prefeitura tem que dar o suporte, para o escoamento da safra. “É o agronegócio que irá gerar empregos, aquecer o comércio e fortalecer a economia da cidade”, disse. Conforme o prefeito, mesmo com a estrutura precária está conseguindo atender as prioridades de dar condições de escoamento da safra de soja e consertar os pontos críticos nos bairros da cidade.

