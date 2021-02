Destaques 16/02/2021 06:27 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Suspeito de roubo é morto após troca de tiros com a PM Foto: Divulgação O caso ocorreu após um roubo em uma fazenda localizada a cerca de 10 quilômetros da área urbana de Alta Floresta, dois suspeitos fugiram em motocicletas, uma delas produto do roubo, no final da tarde desta segunda-feira (15). Após cercos realizados pela Polícia Militar e grupamento de Força Tática, houve a troca de tiros, o suspeito chegou a ser socorrido pelas guarnições após ser atingido, mas não resistiu e foi a óbito.

O roubo aconteceu por volta das 17h, na Comunidade Monte Santo, entre os produtos roubados estava uma motocicleta Tornado, utilizada para fazer trilha, dois suspeitos fugiram, um em uma motocicleta Bis e o outro na motocicleta roubada. A Polícia Militar foi acionada e realizou cercos, houve troca de tiros momentos após o roubo, quando a motocicleta Bis foi abandonada. A dupla se embrenhou na mata.

As buscas continuaram, durante campana na rodovia MT-010, por volta das 22h o suspeito foi avistado seguindo a pé na rodovia, ao tentar a abordagem, o suspeito efetuou disparos contra a guarnição, que revidou atingindo o suspeito. O suspeito foi socorrido pela Polícia Militar, por ser local distante do centro, ao Hospital Regional Albert Sabin, onde não resistiu e faleceu.

O suspeito aparenta ser menor de idade, com algumas passagens pela prática de roubo. A arma utilizada na ação foi apreendida, junto com alguns produtos que foram recuperados.

Veja também sobre Alta Floresta Roubo Policia Militar Zona Rural MT-010 Voltar + Destaques