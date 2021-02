Destaques 16/02/2021 14:43 Delegacia Regional recebe novas viaturas; Alta Floresta, Apiacás, Nova Bandeirantes e Nova Canaã atendidas Foto: Divulgação A Delegacia Regional de Alta Floresta recebeu mais uma viatura para reforçar os trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil na região. Trata-se de uma camionete S10, 4x4, que foi destinada à Delegacia de Polícia de Apiacás, a qual não possuía viatura adequada à região. A nova viatura, mais apropriada às particularidades do município, trará mais facilidade para o desempenho das atribuições da equipe de policiais civis de Apiacás, que já realiza um excelente trabalho em prol da sociedade daquele município. Não foi substituição de viatura, mas sim acréscimo na frota de viaturas da Regional de Alta Floresta. No mês passado, a Delegacia Regional recebeu três viaturas (camionetes S10) que substituíram as viaturas das Delegacias de Nova Bandeirantes, Nova Canaã e Alta Floresta. Os veículos já estão nas respectivas delegacias. No total, foram 4 novas viaturas recebidas nos últimos meses, reforçando a estrutura da Polícia Civil na região e proporcionando melhores condições de trabalho aos policiais, o que certamente trará reflexo positivo no serviço de investigação e elucidação de crimes, que é o nosso produto final.

