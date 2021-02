Curta-metragem de Alta Floresta contemplada pelo MT Nascentes explora as consequências de abuso sexual infantil

O curta-metragem “Olhos da Alma” irá explorar as consequências que o abuso sexual infantil podem trazer para a vítima. A produção, que é de Alta Floresta, foi contemplada pelo edital “MT Nascentes”, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e LAzer de Mato Grosso, financiado pela Lei Aldir Blanc.

Na trama, o espectador acompanha a personagem Maria. Aos 8 anos, ela foi estuprada por uma pessoa próxima à família, desencadeando uma série de medos e perturbações na personagem. Já adulta, Maria entra em um processo de ressignificação, cura e superação deste acontecimento que lhe causou tanto sofrimento.



De acordo com a proponente do projeto e produtora executiva Renata Crizanto, os realizadores de audiovisual do estado já fazem grandes obras. “Eu acompanho muita coisa boa que é produzida aqui, inclusive os festivais de cinema do estado. Fazer parte desta história é uma grande oportunidade para fortalecer ainda mais o cinema mato-grossense. Trabalhar com tantos profissionais excelentes no que fazem é maravilhoso”, declarou.

Para a roteirista e diretora Maria Andreia Santos, tudo é uma grande oportunidade. “Eu comecei a escrever esta história em 2016, mas, por motivos diversos acabei engavetando este sonho. Com a publicação deste edital percebi que era a grande chance de fazer esta história se concretizar e ainda prestigiar atores e equipes locais”, disse.