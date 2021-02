Destaques 16/02/2021 16:13 Eliza Gund I Nativa News Segundo envolvido em roubo em comunidade rural de Alta Floresta é detido pela Polícia Militar Foto: Divulgação Segundo envolvido em roubo em comunidade rural de Alta Floresta foi detido na manhã desta terça-feira (16). Em continuidade das buscas e campanas, o jovem foi abordado e detido no bairro Jardim Panorama. A motocicleta levada no roubo realizado no final da tarde de ontem na comunidade Monte Santo foi recuperada pela Polícia Militar. Com informações de que o suspeito estava se aproximando da residência de sua mãe, no bairro Jardim Panorama, por volta das 05h30 da manhã. O suspeito foi abordado e detido, depois de tentar fugir pulando muros de diversas residências. A motocicleta foi recuperada, o suspeito relatou a PM que a arma utilizada na ação foi perdida após uma queda com a motocicleta em um brejo. Diante os fatos o boletim de ocorrências foi registrado e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

