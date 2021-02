Destaques 17/02/2021 05:50 Ahmad Afif Jarrah/Assessoria MT: apresentado na Assembleia Legislativa Programa de Repovoamento de Peixes Reprodução O deputado estadual Allan Kardec apresentou, em sessão ordinária desta terça-feira (16), um Projeto de Lei que estabelece o Programa de Repovoamento de Peixes nas barragens de usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e nas centrais geradoras hidrelétricas (CGHs) no estado, cujos encargos de implantação serão de responsabilidade das empresas exploradoras da atividade. O projeto estabelece critérios para o repovoamento, que inclui diversidade de espécies nativas da bacia hidrográfica atingida, sendo proibida a inserção de espécies não pertencentes à ictiofauna da região. Com isso, o programa visa aumentar a quantidade de peixes nos rios, garantindo a reprodução das mais variadas espécies. De acordo com o Projeto, é de conhecimento público a alta mortandade de peixes que ocorrem nas proximidades de Usinas, como em Sinop, acarretando na redução das espécies nativas. As ações de repovoamento por essas empresas não obedecem a normas que venham resgatar a qualidade de peixes locais e, com isso, ameaçam a sobrevivência de algumas espécies. Para o deputado Allan Kardec, “é importante ressaltar que a referida medida tem o objetivo de recuperar o equilíbrio ambiental, como o recente aumento de casos de ataques de piranhas no Manso, além de contribuir na geração de empregos, renda, alimentação e lazer às populações ribeirinhas”. O repovoamento deverá ser feito após realização de estudo técnico, inclusive de impacto ambiental, que determinará quais as espécies de alevinos serão utilizadas, a quantidade de peixes e a construção de criadouros que garantirão o tamanho mínimo dos alevinos para soltura nos rios. A proposta defende a contratação de mão-de-obra local para trabalhar na gestão dos criadouros e no processo de repovoamento, garantindo renda para as comunidades ribeirinhas afetadas. As despesas decorrentes desta Lei serão assumidas pelas Usinas Hidrelétricas, PCHs e CGHs como formas de compensação pela exploração comercial de seus produtos, sendo a Lei de Repovoamento um critério para a renovação das concessões.

