Destaques 17/02/2021 05:54 Lindomar Leal/Assessoria Câmara de AF aprova projeto que adequa lei que criou o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e coletivo Foto: Divulgação I Assessoria A Câmara Municipal de Alta Floresta aprovou em regime de urgência especial na Sessão Ordinária do dia 9 de fevereiro, terça-feira, o Projeto de Lei nº 2.082/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei 2.504/2019 que criou o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos (FMDDC). A lei aprovada pela Câmara Municipal alterou o artigo 5º da Lei Municipal nº 2.504/2019, que passara a ter a seguinte redação: Art. 5º - São membros do Conselho Gestor do FMDDC, devendo cada membro ter um suplente: I – O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que exercerá a presidência; II – 01 (um) representante da Diretoria de Cidade; III – 01 (um) representante da Secretaria de Cultura e Juventude; IV – 01 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Alta Floresta ou do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; V – 01 (um) representante da Secretaria de Educação. O projeto de lei visa adequar a Lei Municipal n.º 2.504/2019, com a atual estrutura administrativa criada através da Lei 2.617/2021. O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos - FMDDC, tem por objetivo promover o ressarcimento e prevenção de eventuais danos causados à coletividade relativos ao meio ambiente; ao consumidor (naquilo em que não conflitar com lei municipal especifica); a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; à ordem urbanística; à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; ao patrimônio público e social; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. A adequação foi motivada pela mudança de nomenclatura de algumas secretarias e departamentos com a reforma administrativa feita pela administração municipal.

Voltar + Destaques