Destaques 17/02/2021 09:20 Eliza Gund I Nativa News Policiais do 9º Comando Regional de Alta Floresta recebem novo fardamento © José Lucio Nativa News Policiais militares do 9º Comando Regional de Policia Militar, de Alta Floresta, já estão recebendo, desde a última terça-feira (16), o novo fardamento. São dois pares destinados a cada um dos pouco mais de cem militares que atuam nos oito municípios que compõe o 9º Comando Regional. O fardamento foi adquirido por intermédio de emendas parlamentares, na manhã de terça-feira uma cerimônia de entrega simbólica foi realizada na sede do Quartel em Alta Floresta. Na ocasião os comandantes de pelotões dos municípios que compõe o 9º CR se fizeram presentes para a recebimento das fardas. A cerimônia contou também com a presença do prefeito municipal, Valdemar Gamba, que destacou a importância de os militares terem seus equipamentos adequados para continuidade dos bons trabalhos prestados no município e região. Tenente Coronel Adnilson de Arruda, comandante do 9º CR, agradeceu o apoio recebido do Comando Geral da Polícia Militar e Assembleia Legislativa, para que a distribuição deste fardamento fosse possibilitada, tendo em vista que há muitos anos os militares não recebiam.

