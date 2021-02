Destaques 17/02/2021 17:45 Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Noemia Argolo) Exército, Marinha e PM fazem operação contra garimpos ilegais em Peixoto de Azevedo Os militares do Exército Brasileiro, Marinha e Polícia Militar Ambiental fizeram operação contra garimpos ilegais e balsas na região do rio Peixoto, no município de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). De acordo com o delegado da Polícia Civil, Edmundo Félix de Barros Filho, a ação foi para combater garimpo ilegal e confirmou que teve prisões. “Apreenderam em flagrante os indivíduos que estavam garimpando sem licença. Foram autuados pelo artigo 55 da Lei 9.605 (lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida)”. Edmundo Filho explicou ainda que também “havia armas, fato esse que também levou à lavratura do flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo”. Não foi detalhado se já pagaram fiança e foram liberados. A operação ocorreu ontem.

