Destaques 18/02/2021 05:31 Alta Floresta: servidor testa positivo para COVID-19 e secretaria de educação suspende expediente Foto: Reprodução A Prefeitura de Alta Floresta informou a todos ontem, quarta-feira (17), por meio de nota, que a Secretaria de Educação suspenderá seu expediente nos próximos quatro dias, contando a partir de hoje (18) e retornando aos trabalhos dia (22). A suspensão das atividades acontece devido o Servidor Nilson Pereira da Silva ter testado positivo para Covid-19, e pensando no bem estar de todos os servidores, o ambiente será fechado e sanitizado bem como os demais colaboradores realizarão testes de covid-19. Em tempo, no dia 22, com o retorno das atividades, será públicado o termo aditivo para prorrogação dos prazos para divulgação do resultado do processo seletivo.

Veja também sobre secretaria de educação Alta Floresta Mato Grosso expediente COVID-19 servidor Voltar + Destaques