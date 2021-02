Destaques 18/02/2021 05:40 Redação I Nativa News Prefeitura confirma 45ª morte por Covid-19 em Alta Floresta Óbito de uma paciente de 79 anos foi registrado nesta quarta-feira (17). Foto: Reprodução/RPC A Prefeitura de Alta Floresta confirmou uma nova morte por Covid-19 nesta quarta-feira (17). Outros 34 casos positivos do coronavírus também foram registados pela administração municipal. O óbito, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foi de uma paciente de 79 anos hipertensa e diabética, com os primeiros sintomas em 07 de janeiro, sendo eles: febre, tosse e dificuldade respiratória. A paciente foi hospitalizada no Hospital Regional de Alta Floresta no dia 13, testando positivo para o novo coronavírus na mesma data, transferida em estado grave para Cuiabá no dia de janeiro e indo à óbito por COVID-19 no último dia 10 de fevereiro, mas somente agora o óbito entrou no sistema. Com os novos registros, Alta Floresta contabiliza, agora, 231 casos positivos, 128 suspeitos, 4097 acumulados, 3821 recuperados e 45 óbitos.

Voltar + Destaques