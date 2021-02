Alta Floresta: Corpo de Bombeiros faz soltura de cachorro preso em grade de portão

O resgate foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (18) no bairro Jardim Imperial, em Alta Floresta. A guarnição do Corpo de Bombeiros encontrou o cão preso nas grades do portão da residência.



De acordo com registro da 7ª CIBM, a solicitante relatou que o animal, ao tentar adentrar no quintal da residência, pouco após as 06h da manhã, acabou ficando preso nas grades. Como a família não conseguiu libera-lo, solicitaram ajuda do Corpo de Bombeiros Militar.



Uma guarnição foi até o local e com o auxílio do equipamento de desencarceramento realizou a liberação do referido cão.