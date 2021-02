Destaques 18/02/2021 20:05 Estudante ganha fardamento para viver "Dia de Policial Militar Mirim" em Alta Floresta Foto: Divulgação Esta sexta-feira (19.02) será de agenda cheia para a estudante Yasmim, 10 anos, moradora de Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá). Depois da espera de quatro meses para usufruir do prêmio que ganhou no Dia das Crianças, 12 de Outubro de 2020, demora provocada pelas restrições impostas em função da pandemia da Covid-19, ela finalmente viverá o ‘Dia de Policial Militar Mirim’. A partir das 7h, com o fardamento que recebeu em casa (calça, gandola, camiseta e gorro), Yasmim se apresentará no quartel do 9º Comando Regional. A pequena policial será recebida pelo comandante, tenente-coronel Adnilson Arruda, e pelo Leão Daren, mascote do Programa de Resistência às Drogas (Proerd). Os compromissos dela começam com o café da manhã com o comandante, TC Arruda, e segue com visita pelas instalações do quartel, passando pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). A estudante também terá horas de atuação no Pelotão de Força Tática, a unidade de policiamento especializado da região. Aluna do Proerd, programa que ensina os riscos e perigos das drogas à saúde física e mental, Yasmim foi a sortuda, sorteada entre centenas de estudantes inscritos para viver a experiência da carreira policial militar. O pai da estudante, Wagner Iafimki, diz que a filha já fala em ser policial, está em dúvida em ser da PM ou do Corpo de Bombeiros. Nesta sexta, ela viverá o ‘Dia de Policial Militar’ ao lado da mãe, Alzenir.

