Destaques 18/02/2021 20:12 ALTA FLORESTA: Sema apreende 450 kg de pescado irregular nas proximidades do Parque do Cristalino A operação foi conduzida pela Diretoria de Unidade Desconcentrada de Alta Floresta da Sema-MT, com apoio da Força Tática da Polícia Militar Peixes apreendidos em Alta Floresta - Foto por: Divulgação A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreendeu 450 kg de pescado irregular, um veículo S10, e um suspeito foi detido na manhã desta quinta-feira (18.02), nas proximidades do Parque Estadual do Cristalino, em Alta Floresta (791 km distante de Cuiabá). A operação foi conduzida pela Diretoria de Unidade Desconcentrada de Alta Floresta da Sema-MT, com apoio da Força Tática da Polícia Militar de Alta Floresta e do Município. O suspeito detido em flagrante apresentou a carteira de pesca profissional vencida, e as declarações de pescado individual em branco. A abordagem foi feita na MT-325, nas proximidades da Unidade de Conservação. O pescado estava sendo transportado em cinco caixas de isopor, em quantidade superior ao permitido, com diversas espécies, entre elas Pacu, Bicuda, Matrinxã e Trairão. Conforme o diretor da Unidade Desconcentrada, Vinicius Salles Padovan Rezek, as ações de fiscalização são frequentes para coibir práticas de pesca predatória ilegal, pricipalmente dentro da Unidade de Conservação, onde a pesca é permanentemente proibida.

Unidades de Conservação Nas Unidades de Conservação a proibição da pesca é permanente, em qualquer época do ano. O Parque Estadual do Cristalino é uma unidade de Proteção Integral (PI) rico em belezas naturais, abriga os rios Inhandu e o Cristalino, que formam o ‘Olho da Xuxa”. Denúncias O cidadão pode denunciar a pesca predatória e outros crimes ambientais à Ouvidoria Setorial da Sema: 0800-65-3838 ou via WhatsApp no (65) 99281- 4144. Outros telefones para informações e denúncias: (65) 3613-7394 (Setor Pesca), nas unidades regionais da Sema ou aplicativo MT Cidadão.

