Destaques 19/02/2021 05:49 MPT em Mato Grosso suspende atividades presenciais em Sinop e Alta Floresta Medida vale até o dia 28 de fevereiro e foi adotada em razão do aumento de casos de Covid-19 nos municípios Foto: Reprodução O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) comunica que estão suspensas, até o dia 28 de fevereiro, as atividades presenciais nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Sinop e Alta Floresta (PTMs de Sinop e Alta Floresta), em razão do aumento de casos de Covid-19. Todos os integrantes das PTMs estão trabalhando remotamente. Clique aqui para ler a íntegra da Portaria nº 24, de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre suspensão das atividades presenciais na PTM de Sinop. Clique aqui para ler a íntegra da Portaria nº 30, de 10 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre suspensão das atividades presenciais na PTM de Alta Floresta. A medida segue as orientações da Portaria PGT nº 1166/2020 e do Grupo de Trabalho Retorno da PRT23, que estabelecem critérios para a retomada das atividades presenciais, inclusive a possibilidade de suspensão dessas atividades para a preservação da saúde e segurança de todos que trabalham nas unidades e daqueles que acionam os seus serviços. Atendimento Os serviços das PTMs de Sinop e Alta Floresta continuam à disposição da população. Informações sobre peticionamentos, procedimentos e audiências estão sendo fornecidas por intermédio dos telefones e istemas eletrônicos disponíveis em nosso site. Links Denúncias Peticionamento Eletrônico Protocolo Administrativo Telefones PTM de Sinop: (66) 3517-3100 PTM de Alta Floresta: (66) 3521-7980 | (66) 3521-9115 Horário de atendimento PTMs de Sinop e Alta Floresta: das 8h às 13h45 Denúncias Durante a suspensão temporária do atendimento presencial, recomenda-se que todas as denúncias, inclusive aquelas relacionadas ao não cumprimento das recomendações feitas pelo MPT para enfrentamento da Covid-19, sejam feitas, preferencialmente, pela internet. Os canais são o site http://www.prt23.mpt.mp.br/servicos/denuncias e o aplicativo MPT Pardal, disponível para sistemas Android e iOS.

Veja também sobre Sinop Alta Floresta Ministério Público do Trabalho Procuradorias do Trabalho Suspende atendimento presencial Voltar + Destaques