Destaques 19/02/2021 05:42 Lindomar Leal/Assessoria Câmara de Alta Floresta garante suporte logístico para idosos receberem vacina contra o novo coronavírus Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Alta Floresta iniciou na manhã de terça-feira (18) o transporte dos idosos acima de 80 anos para serem vacinados contra o novo coronavírus (Covid-19). Os primeiros idosos, um homem de 94 anos e uma mulher de 93 anos, foram levados da Unidade de Saúde do Bairro Jardim Araras até a Policlínica, na Cidade Alta. Após serem vacinados os idosos foram levados até suas residências. Para garantir este apoio logístico, a Câmara Municipal disponibilizou um veículo e o motorista. O presidente da Câmara Municipal, vereador Tuti (PSDB), explicou que este apoio logístico vai garantir que aqueles idosos que não têm meios de transporte para se locomover possam ser vacinados. Tuti frisou ainda que o veículo e o motorista estão à disposição para atender todas as unidades de saúde do município com o transporte de idosos que precisam ser vacinados, mas não têm meios de transporte. “A Câmara Municipal está apoiando e vai dar esse suporte logístico para que os idosos acima de 80 anos, que não tem como se locomover até a Policlínica, sejam vacinados. Vamos dar esse apoio à todas as unidades de saúde de Alta Floresta buscando os idosos em todos os bairros”, assegurou o Presidente ao ressaltar que este apoio também vai auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde que atualmente não conta com meios para fazer o transporte desses idosos. De acordo com a enfermeira Fernanda Santos, somente do Bairro Jardim Araras aproximadamente 20 idosos acima de 80 anos estão na lista para serem vacinados. Desse total 7 tem mais de 90 anos. Ao todo, no Jardim Araras, são mais de 130 idosos acima de 60 anos na lista para receberem a vacina.

