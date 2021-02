Cena cultural alta-florestense ganha destaque com projetos aprovados nos editais da Lei Aldir Blanc

Depois da aplicação de cerca de 370 mil Reais em mais de 100 projetos culturais no final de 2020 através da parcela municipal dos recursos da Lei Aldir Blanc, o primeiro trimestre de 2021 será marcado por uma série de projetos e atividades culturais selecionadas pelos editais publicados pela Secretaria Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, SECEL-MT. No município de Alta Floresta, foram dezenas de projetos selecionados, dentre os quais, dois deles foram apresentados pelo Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF), que, além desse, atua em parceria com mais três projetos e apoia a realização de mais cinco projetos, colaborando assim para fomento da cultura no município.

Nesse cenário, Ronaldo Adriano, ator e membro do TEAF, evidencia a fragilidade do setor cultural na pandemia, lembrando que foi um dos primeiros setores a serem afetados e que terá dificuldades para sua retomada. Nesse sentido, o artista aponta que a aplicação da lei “é fundamental e determinante para que o setor continue existindo e que a arte e a cultura continuem acontecendo nesse país”. Destaca que o recebimento dos recursos movimenta a economia do município e colabora tanto com os artistas quanto com a realidade local. Além disso, aponta o fato de que é uma “oportunidade singular para todo o artista desengavetar os seus projetos e seus desejos de realizações e com isso cumprir o papel social da cultura, que é fazer que as pessoas tenham acesso a essas produções. A cultura é um direito”, conclui.

Dos projetos realizados pelo TEAF, temos o FESTIVAL DE TEATRO DA AMAZÔNIA MATO-GROSSENSE, que já faz parte da história do município e terá agora a sua 9ª edição, que será realizada em abril deste ano e que contará com uma programação diversificada e híbrida, com espetáculos presenciais e virtuais, que já estão sendo organizados para o público. Além do Festival, no Edital MT Criativo, temos o projeto “Do espaço teatral ao negócio criativo”, que é consultoria com o Grupo Galpão de Belo Horizonte, um dos principais grupos teatrais do país, para ampliação da atuação do espaço cultural e inserção de novos serviços e atividades para a comunidade.

Quanto as parcerias, são os projetos “História e Memória do Teatro produzido na Amazônia Mato-grossense”, de João Vítor Marques Lima, que tem como objetivo produzir o inventário, catalogação e digitalização de todo o acervo do TEAF; “Mergulho teatral”, de Angélica Oliveira Müller, que se refere a formação e aprofundamento das técnicas teatrais e do fazer teatral e o

“Um dia de Arte, Diversão e Teatro” de Nayara Luana Bosi, que terá momentos de lazer, diversão e arte voltada para crianças de 6 a 10 anos de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta. Por fim, são apoiados pelo TEAF, os seguintes projetos: Horizontes da Cultura: Programa de formação de agentes culturais, de Robson Quintino de Oliveira; Roda de Biblioteca: conto das mulheres sábias, de Patrícia Emanuela Pereira; o Curta-metragem Fábrica de Palavras, de Ronaldo Adriano Freitas Lima; o Documentário Mestre da Cultura - Agostinho Bizinoto - Ronaldo Adriano Freitas Lima; o Livro Fábrica de Palavras, de Fernando Aparecido de Jesus Nunes e o Festival Floresta Dança – Alta Floresta em Movimento e Espetáculo de Dança “Se Ligue, desligue as telas”, de Cassiane Leite.

Os projetos estão em fase de produção e você pode acompanhar o andamento dos mesmos e a programação dos eventos que acontecerão até abril para conclusão destes projetos através das redes sociais do TEAF pelo link facebook.com/teatroexperimentaldealtafloresta ou através do perfil no Instagram @teatroexperimentalaf e através dos meios de comunicação de nossa cidade.