Destaques 19/02/2021 13:03 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Motorista perde controle de caminhonete e tomba após evitar choque na MT-208 Foto: Reprodução whatsApp O acidente aconteceu pouco após as 09h da manhã desta sexta-feira (19), o veículo seguia de Nova Monte para Alta Floresta, cerca de 05 quilômetros do núcleo urbano de Alta Floresta.

Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, a caminhonete Hilux era ocupada por duas pessoas, o condutor saiu da pista para evitar o choque contra uma pick-up que seguia na rodovia MT-208, quando acabou tombando o veículo.

Não houve feridos, apenas danos materiais.

