Destaques 19/02/2021 13:19 Eliza Gund I Nativa News Lixo doméstico é responsável por 80% dos focos de dengue em Alta Floresta Vigilância em saúde alerta para a situação da dengue no município Foto: Reprodução O setor de Vigilância Ambiental do município de Alta Floresta aponta situação de alerta em relação à focos de criadouro e casos confirmados de dengue no município. Reforçando a atenção para os cuidados referentes às ações preventivas contra a disseminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Neste início de ano entre 01 de janeiro e 15 de fevereiro, foram aplicadas 63 notificações. São 18 casos confirmados de dengue e dois de zika vírus. De acordo com o assessor de saúde da vigilância ambiental, Edson Alves Rodrigues, cerca de 80% dos focos encontrados, estão em lixo doméstico.

O assessor orienta que os cuidados devem ser redobrados este período chuvoso, pede para que os moradores eliminem qualquer acúmulo de água parada em suas residências, terrenos ou mesmo ajudem a fiscalizar os ambientes urbanos, aonde se encontram os criadouros do mosquito.

