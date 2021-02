Águas Alta Floresta passa a adotar o PIX nas faturas a partir de fevereiro

Para utilizar esta nova forma de pagamento, basta fazer a leitura do QR Code com o aplicativo do banco ou da fintech.

A partir deste mês, as faturas emitidas pela Águas Alta Floresta, da Iguá Saneamento, trarão a opção de pagamento pelo PIX. A companhia, que fornece água tratada e coleta e tratamento de esgoto, adotou o novo sistema nos boletos, que passarão a contar com um QR Code e um link que redireciona o cliente para uma a tela de pagamento.

O PIX, criado pelo Banco Central, pode ser usado por qualquer pessoa que tenha uma conta bancária ou carteira digital e um celular ou computador com acesso à internet. Para utilizar esta nova forma de pagamento, basta fazer a leitura do QR Code com o aplicativo do banco ou da fintech, no caso das carteiras digitais. Os dados dos usuários são protegidos e mantidos em sigilo, de modo que o PIX pode ser usado com tranquilidade e segurança.

Uma das principais vantagens do PIX é a disponibilidade de realizar operações financeiras 24 horas por dia, ao longo de toda a semana, inclusive nos sábados, domingos e feriados. A transação é confirmada e o valor cai na conta das concessionárias em segundos. “Nas formas tradicionais, leva-se alguns dias para a empresa ser notificada que a fatura foi quitada. Com PIX, o pagamento é recebido mais rapidamente, o que pode evitar a interrupção do fornecimento de água por inadimplência ou agilizar a reativação do serviço”, explica João Luiz Guillaumon Lopes, diretor Financeiro e Relações com Investidores da Iguá Saneamento.

Mais informações sobre o PIX podem ser acessadas em www.igua.com.br.

Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá é uma companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná – por meio de 18 operações que, somadas, beneficiam cerca de 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2020, a Iguá aderiu à Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. A companhia foi eleita, em 2020, pelo quarto ano consecutivo, uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br.