Sessões Ordinárias também serão transmitidas pela Rádio Web Câmara

A partir de terça-feira (23) as Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Alta Floresta serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara. A transmissão será em caráter experimental e poderá ser acompanhada pela página oficial da Câmara no Facebook. O link será disponibilizado dez minutos antes do início da sessão.

Com esta inovação, o Poder Legislativo visa proporcionar meios para que a população possa acompanhar as Sessões Ordinárias e o trabalho dos vereadores. A transmissão também cumpre a resolução aprovada pelos vereadores na Sessão Ordinária do dia 16, terça-feira, que alterna por um período temporal e experimental o horário das Sessões Ordinárias. Pela nova medida, as sessões dos dias 23 de fevereiro e 2 de março serão no período matutino, com início às 9 horas. Já as sessões dos dias 9 e 16 de março serão no período noturno, com início às 19 horas. As Sessões Ordinárias continuarão acontecendo toda terça-feira.

Rádio Câmara – A Câmara Municipal faz desde 2019 a transmissão das sessões pela Rádio Web Câmara. O canal continuará no ar, inclusive, com a transmissão das sessões. A Rádio Web Câmara pode ser acessada neste link: https://www.altafloresta.mt.leg.br/imprensa/live.

Com essas duas ferramentas, a Câmara Municipal amplia as opções para que a população possa acompanhar os trabalhos dos vereadores em plenário. A partir de agora, mesmo que não seja possível ir até o Poder Legislativo, a população terá duas plataformas à disposição para acompanhar o pronunciamento dos vereadores e as discussões das proposituras. As sessões transmitidas pela TV Câmara ficarão disponíveis na página da Câmara no Facebook.