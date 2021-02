Destaques 21/02/2021 06:15 G1MT Deputado internado com Covid-19 tem complicações e é intubado em Cuiabá Valdir Barranco (PT), de 46 anos, está internado desde o começo da semana para tratamento da Covid-19. A mulher dele, Roseli Barranco, também estava internada com o coronavírus, mas recebeu alta neste sábado e se recupera em casa. Foto: Divulgação O deputado estadual Valdir Barranco (PT), de 46 anos, que está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde o começo da semana para tratamento da Covid-19, foi intubado neste sábado (20) após ter complicações de saúde, em Cuiabá. De acordo com a assessoria do deputado, os médicos disseram que o procedimento é necessário para melhorar a oxigenação dele. A mulher dele, Roseli Barranco, também estava internada com o coronavírus, mas recebeu alta neste sábado e se recupera em casa. O casal testou positivo para a Covid-19 e foi internado na segunda-feira (15) na UTI. O filho mais velho do casal, Paulo Henrique, de 21 anos, também testou positivo, e segue sua recuperação em casa.

