Quatro pessoas são socorridas após colisão entre veículos na MT-208

Quatro pessoas ficaram feridas em acidente na rodovia MT-208 na noite de domingo (21), próximo à praça de pedágio. O acidente aconteceu por volta das 21h e envolveu dois veículos, entre os feridos, duas crianças. Os veículos envolvidos são um Ford Ka e um Gol, o choque entre os veículos foi frontal. Relatos do condutor do Ford Ka para a Polícia Militar, informaram que ele seguia na rodovia sentido Alta Floresta à Carlinda, quando em sentido contrário o veículo Gol, ao realizar uma ultrapassagem acabou provocando o choque frontal. O veículo Gol era ocupado pelo condutor e suas duas filhas, de 05 e 06 anos, ambos foram socorridos ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. O condutor relatou não se lembrar do ocorrido. O acidente aconteceu no KM 137 próximo à Praça de Pedágio.

