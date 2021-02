Destaques 22/02/2021 12:33 IFMT de Alta Floresta deverá contar com novos laboratórios e quadra de esportes O Instituto Federal de Mato Grosso deu início no ano de 2021 a execução de 15 importantes obras de infraestrutura originadas de recursos de emendas dos parlamentares da bancada federal de Mato Grosso. As emendas somaram mais de R$ 8,86 milhões ao orçamento do IFMT em 2020. As obras já licitadas e contratadas serão realizadas em diferentes unidades. São obras novas e reformas em diversos ambientes educacionais, beneficiando estudantes, servidores e colaboradores com espaços amplos, acolhedores e confortáveis, que contribuem com o desenvolvimento da educação profissional no Estado de Mato Grosso. Em Alta Floresta, o IFMT deverá contar com dois novos laboratórios, o de digestibilidade e também o de artes cênicas, além disso, uma quadra de esportes será construída. O reitor Willian de Paula agradece o trabalho dos parlamentares e prossegue em diálogo para viabilizar a execução de novos investimentos necessários em todos os campi do IFMT. Os parlamentares Jayme Campos (DEM), Wellington Fagundes (PL), Carlos Fávaro (PSD), Dr. Leonardo (SD), Carlos Bezerra (MDB, ,Neri Geller (PP), Rosa Neide (PT), Juarez Costa (MDB), Nelson Barbudo (PSL), José Antônio Medeiros (Podemos) e Emanuel Pinheiro Neto (PTB), destinaram recursos para a execução das seguintes obras em diferentes regiões do Estado: Reforma do anfiteatro campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva;

Construção de área de convivência para o campus avançado Guarantã do Norte;

Construção de alojamento feminino campus Cáceres;

Reforma do prédio do laboratório de mecanização agrícola do campus São Vicente;

Construção de quadra de esportes para os campi Sorriso, Alta Floresta , Primavera do Leste e campi avançados Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra;

Reforma de hangar para o curso técnico em manutenção de aeronaves no campus Primavera do Leste;

Construção de bloco de salas de aula campus Confresa;

Construção de laboratório de digestibilidade campus Alta Floresta;

Construção de laboratório casa de amostra campus Juína;

Construção de laboratório de artes cênicas campus Alta Floresta;

Construção de auditório campus Campo Novo do Parecis.

