Destaques 22/02/2021 13:53 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Gestante é socorrida após picada de jararaca A mulher de 31 anos, gestante de 04 meses, relatou que estendia roupas no varal quando foi picada. Foto: Divulgação O acidente ofídico foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã desta segunda-feira (22). A vítima era transportada em uma caminhonete, no local conhecido como Balsa do Bisteca houve o encontro com a guarnição do Corpo de Bombeiros, onde a vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital Regional Albert Sabin. Para a guarnição a mulher relatou que trabalha na Fazenda Pataca, quando por voltadas 07h30, quando estendia roupa no varal, sentiu algo como uma picada na região da perna direita, constatando uma cobra agitada que provavelmente a teria picado. Assustada, teria matado o animal com um cabo de vassoura, serpente que foi trazida para ser mostrada no Hospital Regional. A vítima foi encontrada consciente, comunicativa, reportando dor intensa no local da picada (tornozelo do membro inferior direito) e ânsia de vômito. Numa constatação preliminar do animal feita pelos militares, viu-se tratar de uma serpente de 30 cm de comprimento, ainda filhote, com características que sugerem ser uma cobra do gênero Bothrops, ou seja, uma espécie de jararaca, o que é corroborado pelos sinais verificados (inchaço na região afetada) e pelos sintomas relatados pela vítima.

