Destaques 23/02/2021 05:53 Valdeci Casarin Tiago Marangoni é o novo presidente da CDL de Alta Floresta Respeitando os protocolos de biossegurança, como o uso de máscara de proteção fácil e álcool em gel, a presidente Elsa Lopes empossou na noite de sexta-feira (19) o novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta Floresta (CDL Alta Floresta), Valdeci Casarin, em uma cerimônia realizada para diretores e colaboradores para evitar aglomeração. Valdeci Casarin foi eleito presidente em eleição realizada no dia 13 de novembro de 2020 e vai comandar a entidade no triênio 2021/2023. Empresário do ramo de materiais para construção desde 2001, Valdeci disse que dará sequência nas ações e se colocou à disposição para inovações que visem fortalecer o comércio varejista ainda mais. A posse do novo presidente da CDL Alta Floresta também teve homenagem dos colaboradores da entidade à ex-presidente Elsa Lopes, por deixar um legado de companheirismo, dedicação e cuidado com a entidade ao longo dos mais de 10 anos que esteve à frente CDL. A nova diretoria da CDL Alta Floresta tem como presidente Valdeci Casarin, vice-presidente, Alexandre Rodrigues Teixeira, primeiro diretor financeiro, Jailson Carlos Farias Pereira, primeira diretora secretária, Elsa Maria Lopes dos Santos, diretor de eventos e comunicação social, Fábio Marcelo Buzzi, primeiro diretor comercial, José Manuel Martins Esteves, e segundo diretor comercial, Jurandir Aparecido de Carvalho. O Conselho Fiscal é formado por Yuri Graciolli Barbosa, Ivanor Reginato da Silva e Marcio Thadeu Serra Azzola.

Voltar + Destaques