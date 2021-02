Destaques 23/02/2021 06:28 Assessoria | PMMT Alta Floresta: Estudante vive dia de >Policial Militar Mirim> e ganha bicicleta Foto: Divulgação Enfim, o grande dia chegou para a pequena Yasmim. Vestida a caráter, com o fardamento da PMMT, a estudante foi recebida no quartel do 9º Comando Regional, em Alta Floresta, para vivenciar o ‘Dia de Policial Mirim’. Recepcionada pelo comandante e comandante adjunto, tenentes-coronéis Adnilson Arruda e Victor Prado, e todo efetivo de serviço, Yasmim participou do hasteamento do Pavilhão Nacional, assistiu a preleção para os policiais e em seguida deslocou de viatura até a Central de Operações da PM (COPOM). Logo depois, ela visitou o Pelotão de Força Tática, onde conheceu os equipamentos e assistiu uma apresentação do Pelotão de Choque. Para a pequena estudante Yasmim, valeu à pena esperar por cada minuto, pois realizou um sonho. Ao lado dos pais, Wagner Iafimki, e Alzenir da Silva, a pequena disse que a experiência estava sendo prazerosa. Ele disse que foi muito legal conhecer a rotina da Polícia militar, saber como os policiais trabalham para fazer a segurança da população. Para o tenente-coronel Arruda, comandante do 9º CR, além de aproximar ainda mais a PM da sociedade, esse tipo de ação fortalece entre muitas crianças o sonho de ser policial. “É uma satisfação ouvi-las dizendo que querem ser policial militar”, completa. Ao final do ‘Policial Militar Mirim’ a pequena Yasmim deu entrevistas e ainda ganhou uma bicicleta de presente, doada pela empresa Beto Móveis. PMMT

