Destaques 23/02/2021 06:50 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: PM apreende produtos após denúncia de tentativa de homicídio @José Lucio I Nativa News O caso foi denunciado por volta das 17h, a mulher da vítima procurou a Central de Operações da Polícia Militar relatando que o marido estava sob cuidados médicos no hospital, informando onde o suspeito estava. O desentendimento envolveu o filho do suspeito e a vítima.

Conforme registro da PM, a mulher relatou que o suspeito chegou na residência da vitima agredindo-a. O motivo da agressão, segundo a esposa da vítima, é que a sua cunhada, esposa do suspeito, relatou que a vítima havia batido no filho. Durante agressões desferiu um golpe de faca contra a vítima.

A mulher da vítima o levou ao hospital com um corte profundo no braço esquerdo. No hospital o homem confirmou os relatos da comunicante. Diante o fato a guarnição se deslocou até o bairro Jardim Imperial, na residência do suspeito, que estava aberta, foram encontrados sobre a pia de lavar louças, uma pequena porção de substância análoga à maconha e várias ferramentas de carpintaria. Os materiais se assemelham a produtos de furto ocorrido em obras no município. Os produtos de carpintaria foram apreendidos e o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

