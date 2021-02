Construção do novo fórum de Alta Floresta foi tema de reunião virtual com a participação da Câmara Municipal

O presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB) e Marcos Roberto Menin (DEM), respectivamente, participaram na tarde desta segunda-feira (22) de uma importante reunião virtual que discutiu sobre a construção do novo fórum de Alta Floresta.

Marcada pela Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a reunião tratou principalmente sobre o convênio entre TJMT e Prefeitura de Alta Floresta parra execução da obra.

Também participaram da reunião a diretora do Fórum de Alta Floresta, Milena Ramos de Lima e Souza Paro, o prefeito Valdemar Gamba e sua equipe, a advogada Lourdes Volpe Navarro, presidente da 8ª Subseção da OAB, e autoridades estaduais.

O novo fórum será construído em um terreno de aproximadamente 20 mil metros quadrados localizado em um residencial na entrada da cidade e receberá aproximadamente R$ 20 milhões de investimentos.

De acordo com o TJMT, o novo fórum de Alta Floresta terá vantagens como a reutilização de água; sinalização sensitiva no piso para orientar os deficientes visuais; placas sinalizadoras confeccionadas em braile; banheiros adequados para cadeirantes; espaços reservados aos cadeirantes em todas as dependências do prédio; e iluminação feita por lâmpadas com luz de led, que possibilitam mais claridade com menor consumo de energia.

O presidente da Câmara Municipal reafirmou o compromisso do Poder Legislativo com o Executivo Municipal e assegurou que a Casa de Leis está à disposição para apreciar e deliberar as matérias pertinentes à construção do novo fórum.