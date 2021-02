Vereadores de Alta Floresta e Carlinda se unem para cobrar providências da concessionária Via Brasil

Após receber cobranças nas redes sociais sobre a formação de buracos nas MTs208 e 320, principalmente no trecho que interliga os municípios de Alta Floresta e Carlinda, o Vereador Adelson da Silva Rezende (Adelson Servidor), juntamente com o vereador de Carlinda Manoel Rodrigues de Souza, (Nelo) estiveram percorrendo a rodovia para constatar a qualidade do asfalto.

“É uma rodovia que foi leiloada recentemente e somente no trecho que liga Alta Floresta ao entroncamento da BR 163 existem 3 pedágios, então não justifica a má qualidade do asfalto e os buracos que estão se formando. Estive percorrendo este trajeto, junto com o vereador do município de Carlinda, Nelo, e constatamos que em alguns trechos as denúncias são verdadeiras”, disse Adelson.

Para o vereador a partir do momento que as rodovias foram privatizadas a empresa concessionária tem a obrigação de manter ela em excelentes condições. “A concessionária Via Brasil tem a obrigação de manter a via em condições excelentes de tráfego, inclusive com acostamento, sabemos que estamos em pleno período de chuvas, mas isso não pode ser um empecilho para que esta empresa não faça a recuperação da rodovia. Nós estamos pagando para podermos transitar em uma rodovia de boa qualidade e ao invés disso, ela já se encontra com deterioração do asfalto, sem acostamento e não estamos vendo a empresa tomar as medidas necessárias para consertar, não podemos aceitar que isso ocorra, principalmente porque os riscos de acidentes são muito altos”, complementa Adelson.

O vereador Adelson Servidor enfatiza que na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta estará comunicando oficialmente a Via Brasil para que a empresa tome as providências necessárias para recuperar estas rodovias.

O Vereador de Carlinda, Manoel Rodrigues de Souza, (Nelo) disse que também irá cobrar da concessionária Via Brasil providências em relação a qualidade do asfalto das MTs 208 e 320. “O pedágio é um dos mais caros do estado de Mato Grosso e a população cobra providências. Já temos uma rodovia que não tem acostamento e agora os buracos que estão se formando, podendo causar graves acidentes”, complementa Nelo.